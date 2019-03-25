Росія не отримала нічого цінного: інформованість екс-співробітника СБУ поставлена під сумнів

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов зазначив, що рівень доступу до секретних документів, яким володів колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який втік до Москви, викликає велике питання. За його словами, якщо російські спецслужби офіційно демонструють його громадськості, то це, швидше за все, означає, що ніякими супер цінними даними він не володів.

Пономарьов вважає, що якби Прозоров мав справді цінні дані, то його б навпаки, ховали, аби українська сторона не здогадувалася про розкриття цих відомостей.

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