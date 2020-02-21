Росія не хоче миру з Україною: військовий експерт

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він висловився із приводу підлості Російської Федерації у Радбезі ООН.

"Ми не можемо провести рішення через те, що у Російської Федерації є вето і вона все блокує. До речі, це в черговий раз доводить, що у них немає щирості намірів, щоб встановлювати мир або домовлятися про перемир'я. Тому що якщо так, вони б підтримували всі резолюції. Наприклад, чому б їм елементарно не підтримати резолюцію, яка стосується гуманітарних аспектів - наприклад, доступу Червоного Хреста на тимчасово окуповані території, доступу місії ОБСЄ в анексований Крим, інших гуманітарних організацій, які привозять їжу, воду, медикаменти? Їх же не пускають на тимчасово окупований Донбас", - заявив Мусієнко.

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