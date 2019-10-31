Росія мілітаризувала Крим після анексії, що створило проблеми для НАТО

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков прокоментував політику навколо акваторії Чорного моря.

"Сам факт окупації Криму, у зв'язку із тим, що Крим займає потужне геостратегічне положення, він же фактично по обидва боки ніби нависає над нашими південними рубежами, - це вже змінило ситуацію не на нашу користь і дозволило Росії абсолютно без жодних перешкод мілітаризувати Крим", - заявив Бєлєсков.

За його словами, коли півострів знаходився під юрисдикцією України, Росія не мала можливості завозити туди сучасну зброю.

"Там була така ідея, що якщо ти хочеш завезти якийсь новий корабель, то зброя повинна мати такі ж само техніко-тактичні характеристики. Але ніхто ж не розробляє і не виробляє старі кораблі. Тому після окупації і анексії у РФ з'явилися нові можливості мілітаризувати Крим, що на сьогодні створює значні проблеми для України, але також створює і значні проблеми для НАТО. Власне тому НАТО і збільшило свою присутність в акваторії Чорного моря", - зазначив експерт.

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