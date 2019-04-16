Росія ізолює свій інтернет: Obozrevatel News

Європарламент збирає гроші для Нотр-Даму

У Європарламенті організували збір коштів на відбудову Собору Паризької Богоматері, який спалахнув учора ввечері. Внести свою долю у відновлення історичної пам`ятки депутатів закликав президент Євро-парламенту Антоніо Таяні. Його заява прозвучала під час сесії у Страсбурзі.

Росія ізолює свій інтернет

Тепер зі своїм "інтернетом". Державна Дума у третьому, остаточному читанні ухвалила законопроект про так звану "Суверенну Мережу". У Держдумі впевнені – цей документ забезпечить надійну роботу російського сегменту інтернету, на який, нібито, намагаються вплинути ззовні.

Нова зустріч Трампа із Кім Чен Ином

У Вашингтоні планують третю зустріч лідерів Сполучених Штатів та Північної Кореї. Про це заявив державний секретар Америки Майк Помпео. З його слів, Держдеп хоче прискорити зустріч, тож саміт може відбутися наприкінці року, - заявив Майк Помпео.

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