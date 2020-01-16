Російський уряд пішов у відставку: хто стане новим прем'єром РФ

Російська опозиціонерка Ольга Курносова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відставку російського уряду.

"Це історія абсолютно в стилі Володимира Путіна. Якщо ми подивимось, то усі найбільш важливі події у нас відбуваються абсолютно неочікувано. Усі очікували, що послання Федеральних зборів буде присвячене боротьбі із бідністю, а виявилось, що окрім соціальних подачок типу виплати за першу дитину, адже раніше були виплати тільки за другу та за третю дитину, ну і підвищення виплат за другу та третю дитину, був оголошений пакет змін до Конституції. І одразу за цим пролунала новина про відставку усього кабінету міністрів. Звісно ж такі новини ніким не очікувалися", - заявила Ольга Курносова.

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