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Російський суд це не зупинить: адвокат Полозов про можливе звільнення українських моряків

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Адвокат Микола Полозов заявив, що сподіватися на якесь диво і сподіватись, що на цей раз за щось піде не так і українських моряків відпустять, було б наївним. Він нагадав, що за п'ять років судів в Росії над українськими політв'язнями, яких було вже сотні, ні в одному випадку російські суди нікого з під варти не звільняє. За його словами, російські суди роблять рівно те, що від них вимагає слідство.

Він підкреслив, що не дивлячись на те, що зміст військовополонених українських моряків в СІЗО ФСБ "Лефортово" є абсолютно незаконним, суперечить і російським законодавством і, тим більше, нормам міжнародного гуманітарного права, суддів це не зупинить.

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