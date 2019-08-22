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22 серпня ''Порєбрік NEWS'': Російський робот "Фєдя" полетів у космос на 17 діб

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У четвер, 22 серпня з космодрому Байконур в Казахстані стартував космічний корабель "Союз МС-14" з російським роботом Федором на борту.

Ракета-носій "Союз-2.1а" провела запуск в 6:38, повідомляє прес-служба "Роскосмосу".

"Пітерський робот Федір полетів в космос ... Федя, ми все полагодили", – пише телеграм-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

Відзначається, що "Союз МС-14" буде летіти до МКС дві доби. Зближення корабля зі станцією та його стикування з модулем "Пошук" російського сегменту станції повинен пройти в автоматичному режимі о 08:30 24 серпня.

На орбіті "Федір" пробуде 17 діб. Очікується, що 6 вересня корабель в автоматичному режимі відстикується від МКС і почне повернення з орбіти. Спусковий апарат з "Федором" на борту, як очікується, приземлиться в Казахстані в 00:35 7 вересня

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