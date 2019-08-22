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Російський МЗС недолуго покритикував Зеленського

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Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало реакцію президента України Володимира Зеленського на можливе повернення РФ в об'єднання країн G8.

Представниця російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook заявила, що українському президенту "підсунули безглуздий набір букв" і вона "готова його консультувати".

"Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", – дозволила собі висловитися щодо президента російська дипломатка.

Зокрема, Захаровій не сподобалася позиція, що звільнення громадян України, які перебувають у російських в'язницях і СІЗО, стануть "справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії".

"Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", – висловила свою точку зору Захарова.

Також російська дипломатка заявила, що чекає сигналів від Володимира Зеленського "не в соцмережах, а в реальності".

Звернення Захарової розкритикували українські політики. Зокрема, на захист Зеленського виступила перша віцеспікерка Верховної Ради України VIII скликання Ірина Геращенко.

"Оперативно нахамили, нечекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їх "чекаємо від вас сигналу" це – "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України", – заявила Геращенко.

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