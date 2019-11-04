Російський депутат Журавльов відвідав Золоте: коментарі волонтера

Волонтерка, народна героїня України Олена Шевцова прокоментувала візит народного депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте після відведення українських військ.

За її словами, візит депутата РФ в Золоте виглядає як знущання.

"Звичайно, з моральної точки зору я хочу оцінити такий факт негативно. Я спілкуюся з військовими, і зараз у військових неоднозначні настрої. У зв'язку з останніми подіями психологічний стан військових трохи пригнічений. У зв'язку з розведенням і тим більше, коли після цього відбуваються такі речі , коли приїжджає депутат ворожої держави і озвучує такі речі, що Донецька і Луганська область ніколи не повернуться під контроль ... Вибачте, що? Це правда? Звичайно, такі речі держава повинна контролювати. що за люди приїжджають, має проходити певний "відбір", - заявила Шевцова.

Вона вважає, що Олексій Журавльов приїхав продемонструвати свою "силу думки". Виходячи з того, що він озвучив, з її точки зору, це дуже некоректна поведінка, яке виглядає як знущання. Тому такі візити, тим більше посадових осіб, треба контролювати, додала волонтер.

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