Російський депутат Журавльов відвідав Золоте: коментарі волонтера

Російський депутат Журавльов відвідав Золоте: коментарі волонтера42 Читати матеріал російською
Волонтерка, народна героїня України Олена Шевцова прокоментувала візит народного депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте після відведення українських військ.
За її словами, візит депутата РФ в Золоте виглядає як знущання.
"Звичайно, з моральної точки зору я хочу оцінити такий факт негативно. Я спілкуюся з військовими, і зараз у військових неоднозначні настрої. У зв'язку з останніми подіями психологічний стан військових трохи пригнічений. У зв'язку з розведенням і тим більше, коли після цього відбуваються такі речі , коли приїжджає депутат ворожої держави і озвучує такі речі, що Донецька і Луганська область ніколи не повернуться під контроль ... Вибачте, що? Це правда? Звичайно, такі речі держава повинна контролювати. що за люди приїжджають, має проходити певний "відбір", - заявила Шевцова.
Вона вважає, що Олексій Журавльов приїхав продемонструвати свою "силу думки". Виходячи з того, що він озвучив, з її точки зору, це дуже некоректна поведінка, яке виглядає як знущання. Тому такі візити, тим більше посадових осіб, треба контролювати, додала волонтер.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".