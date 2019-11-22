Російський адвокат пояснив причину зникнення особистих речей моряків

Російський адвокат Микола Полозов у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини щодо вкраденого особистого майна українських моряків.

"Офіційно з цих військових кораблів було вилучено в якості речових доказів радіонавігаційне обладнання. Там американська система стояла, на мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже галузь промислової або військової розвідки. Були вилучені звідти всі боєприпаси. Тобто все, що мало відношення до корабельної артилерії. Ці предмети проходили експертизу в рамках кримінальної справи. Також було вилучена особиста стрілецька зброя, штатне озброєння, яке перебувало на кораблях: автомати Калашникова, пістолети, набої до них, гранати. І особисті речі моряків. Основний інтерес у слідчих викликали, звичайно, мобільні телефони, комп'ютери, флешки, накопичувачі ... Все, на чому може бути хоч якась інформація", - заявив російський адвокат.

Він також прокоментував, який інтерес у російських спецслужб могли викликати особисті речі, такі як, наприклад, білизна українських моряків.

"Дивіться, яка ситуація. Ці кораблі перебували фактично без нагляду протягом досить тривалого часу, близько 10 місяців. І як мені пояснювали слідчі, через вологість, через умови утримання – кораблі були без догляду – частина предметів, які там залишилися, вони були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали це віддавати, а просто знищили", - пояснив Полозов.

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