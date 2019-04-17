Російські паспорти, закони, армія і поліція: ветеран АТО пояснив, що слідує за роздачею паспортів РФ

Ветеран АТО Мирослав Гай зазначив, що говорити про мету і ціль роздачі паспортів Росії громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, можна буде говорити тоді, коли цей процес розпочнеться.

За його словами, початок такого процесу буде означати перехід до нової, після агресії та окупації, стадії, яких, на його думку, два: або приєднання цих утворень до Росії, або повернення до складу України з можливістю у будь-який момент стати "на захист" "русского міра" через вдавані "утиски".

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