''Російська рулетка'' від СБУ: хто не потрапить до України

Принцип, за яким СБУ визначає, хто з російських акторів і виконавців, які підтримали анексію Криму та відвідували український півострів, лишається невідомим.

Проте, як показує досвід, практично ніякі порушення українського законодавства у питанні незаконного перетинання українського кордону, не можуть бути 100% гарантією того, що той чи інший актор чи виконавець не приїде з виступами не просто до України, але й на головний концертний майданчик - Палац "Україна".

І головне, на що варто зауважити. Вистава за участі Марата Башарова у Запоріжжі, яка мала відбутися вчора, 19 січня, була скасована. Згідно заяви Держприкордонслужби, в аеропорту, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Проте, сам Башаров повідомив, що він відмовився від участі у виставі.

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