Російська мова може повернутись у ВНЗ

Тільки 9% українців підтримали рішення Верховної Ради дати можливість вишам навчати іноземних студентів російською мовою.

Відповідні результати показало опитування на тему: "Якою мовою має бути викладання для іноземців в Україні?", яке провів OBOZREVATEL серед читачів у Telegram.

Так, більшість українців (67% тих, хто проголосував) вважають, що краще викладати у вишах українською, англійською чи іншими мовами ЄС, але не російською. Значно менше опитуваних хочуть, аби в університетах була тільки українська мова викладання (24%).

Читачі мали можливість прокоментувати заяву ВРУ в Telegram-каналі OBOZREVATEL "oboz_chat". Дехто зауважив, що для іноземних студентів немає значення, яку мову вчити: українську чи російську, а хтось наголосив, що навчання мовою агресора поверне Україну знову в часи СРСР.

"Наприклад, у Іспанії, Японії, Індії навчання на факультеті для іноземців автоматично передбачає викладання англійською. Універсальна мова", "Я вчився в приватному виші на першому курсі, то хлопці з Татарстану півроку вчили українську. А потім вже вони повноцінно займалися з нами на всіх предметах", "Я дуже сумніваюся, що іспанець зможе за пів року вивчити українську, а потім з нашими студентами вчитися. Навіть впевнений, що це неможливо", – написали користувачі.

Також вони наголосили, що всі студенти в Україні мусять добре знати українську та англійську. Тоді про російську ніхто й згадувати не буде.

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить навчати іноземних студентів у вишах мовою агресора. Громадські діячі та мовознавці обурені таким рішенням, адже логічніше буде дати закладам можливість навчати іноземних студентів українською, англійською чи іншими мовами ЄС, але не російською.

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