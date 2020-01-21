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21 січня • оновлено в 19:13
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Роль Ґрети Тунберґ дуже вагома: експертка про форум у Давосі

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Генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони України (НАКО) Олена Трегуб у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого програми "Підсумки".

Вона прокоментувала, як проходить перший день Міжнародного форуму в Давосі.

"Персонажі, які привертають найбільшу увагу мас-медіа, вони також привертають найбільшу увагу в кулуарах. Це Дональд Трамп, це шведська активістка Грета. Сьогодні ось, як я чула, коли ходила по Давосу, найчастіше згадували Трампа", - зазначила Трегуб.

Вона також розповіла, як на форумі ставляться до Ґрети Тунберґ.

"Це, звичайно, цікавий епізод, така театральність. Яка, в принципі, і очікувалася. Але дійсно з приводу клімату, тут перший раз за весь час глобальні ризики, які опублікував Всесвітній економічний форум, включили в себе тільки ось той заклик, який стосується екології. Такого раніше не було, говорили більше про економіку, про бідність, конфліктах. А зараз фактично ці глобальні ризики – результат опитування експертів, впливових людей. І це означає, що така суспільна глобальна думка сформувалася, що екологія дійсно є найбільшою проблемою сучасності. І роль шведської активістки у цьому велика", - заявила Трегуб.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Олена Трегуб
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