Роботи по "Північному потоку-2" триватимуть і надалі: енергетичний експерт

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука

Він прокоментував заяви прес-секретаря президента Росії щодо переговорів Зеленського та Путіна. Він також прокоментував чутки про можливе затримання робіт щодо будівництва "Північного потоку-2" поблизу берегів Данії.

"Зазвичай жодні апеляції не припиняють дію рішення, яке було прийняте Данським енергетичним агенством. Тобто всі роботи, які зараз здійснюються, будуть здійснюватись безвідностно до того, що далі відбуватиметься із апеляцією. Так, називались строки, що розгляд апеляції може тривати до 17 місяців. Проте, оскільки Данське енергетичне агенство просто не зможе, навіть продавши своїх співробітників у рабство, компенсувати втрати, які будуть нанесені учасникам будівництва "Північного потоку-2", то у таких випадках враховуються обмовки щодо законодавста, які визначають, що можуть бути вжиті заходи проти осіб, які ухвалювали відповідне рішення, але ці ухвалені рішення все одно лишаються в силі. Додам, що про подачу апеляції нам відомо лише з повідомлення російського інформаційного агенства, яке цитує слова речниці данського міністерства екології, якщо я не помиляюсь. Жодних підстав, щоб говорити про припинення або замороження будівництва "Північного потоку-2", немає і напевно не буде", - заявив Рябцев.

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