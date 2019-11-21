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22 листопада • оновлено в 01:45
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Робот-поліцейський

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У США незабаром можуть з'явитися перші роботи-поліцейські. Незвичайну розробку запропонував місцевий інженер-ентузіаст Робен Брюер. Він створив прототип робота.

Робот-поліцейський

Робот-поліцейський

Скріншот з відео

Робот-поліцейський

Робот-поліцейський

Скріншот з відео

Механізм кріпиться до поліцейського автомобіля і дозволяє дистанційно перевіряти і сканувати документи водія. Робот під'їжджає до машини порушника і запитує його документи, після чого сканує їх.

Робот-поліцейський

Робот-поліцейський

Скріншот з відео

Робот-поліцейський

Робот-поліцейський

Скріншот з відео

Таким чином цей пристрій може істотно знизити кількість нападів на поліцейських. Щороку в США відбувається понад 4500 випадків нападу на поліцейських.

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