Тиждень в Україні розпочнеться по-літньому: прогноз погоди на 21 жовтня від ObozTV

Тиждень в Україні розпочнеться по-літньому: прогноз погоди на 21 жовтня від ObozTV264 Читати матеріал російською
Аномально тепла осінь триває. Новий тиждень в Україні розпочнеться з +20 градусів та ясного сонця.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 21 жовтня.
На заході чисте безхмарне небо, без краплини опадів. Температура повітря вдень +22, вночі +10 градусів.
У північних регіонах ясно та сухо. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +9.
На сході безхмарне небо, жодних опадів. Максимум денної температури +20 градусів, вночі на термометрах +8.
На півдні та в Криму також буде сонячно та сухо. Температура повітря вдень +22, вночі +11 градусів.
У центральних областях ясно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі термометри покажуть +10.
Києву прогнозують погожий день, повітря максимально прогріється до +20 градусів. Нічний мінімум +13.
Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків тепла погода протримається ще декілька днів, а потім розпочнеться похолодання.
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