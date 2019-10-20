Тиждень в Україні розпочнеться по-літньому: прогноз погоди на 21 жовтня від ObozTV

Аномально тепла осінь триває. Новий тиждень в Україні розпочнеться з +20 градусів та ясного сонця.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 21 жовтня.

На заході чисте безхмарне небо, без краплини опадів. Температура повітря вдень +22, вночі +10 градусів.

У північних регіонах ясно та сухо. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +9.

На сході безхмарне небо, жодних опадів. Максимум денної температури +20 градусів, вночі на термометрах +8.

На півдні та в Криму також буде сонячно та сухо. Температура повітря вдень +22, вночі +11 градусів.

У центральних областях ясно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі термометри покажуть +10.

Києву прогнозують погожий день, повітря максимально прогріється до +20 градусів. Нічний мінімум +13.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків тепла погода протримається ще декілька днів, а потім розпочнеться похолодання.

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