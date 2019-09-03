Різниця між ''няшністю'' та ''жіночністю'': коментар Наталі Адаменко

Експерт з протоколу та етикету Наталя Адаменко прокоментувала одяг нових народних обранців, а такох відповіла на запитання ведучих щодо рівності обох статей в Україні.

Вона зазначила, що в Україні ще з давніх часів жінка була Берегинею, але не всім чоловікам комфортно перебувати у статусі "підкаблучника", хоча часто саме жінка головує у родині. Просто вона, за словами експертки, робить це не так відкрито та прямо, як чоловіки. Адаменко зазначила, що саме вираз "чоловік - це голова, а жінка - це шия, а куди шия скаже, туди голова і повернеться" - дуже правильно описує стан речей у суспільстві. Вона виступає, в перше чергу, за паритет у ролях статей і вважає, що обоє з партнерів можуть домінувати у стосунках в різні часи.

Вона також пояснила різницю між "няшністю" та "жіночністю". Жіночність, на думку експертки - це внутрішній стан жінки, вихованість, її внутрішня сутність, а няшність - це манерність, гра та жеманство.

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