Різке похолодання і навіть сніг: прогноз погоди на 14 березня від ObozTV

В суботу в Україні похолоднішає. Погода буде хмарною, місцями пройдуть зливи. Можливий навіть сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на 14 березня.

На заході дощитиме. Вдень температура коливатиметься від +3 до +9, вночі термометри покажуть +2... +7 градусів.

На півночі також очікуються дощі. Денна температура від +2 до +8 градусів, нічна від +3 до +6.

У східних регіонах буде хмарно, пройдуть дощі. У Харкові можливий легкий снігопад. Температура повітря вдень до +2 у Харкові та до +16 на решті території. Вночі термометри покажуть від +8 до +14 градусів.

На півдні хмаритиме. Очікувана денна температура від +6 до +17 градусів, нічна – від +7 до +16.

У центральних областях хмарно, також очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Температура вдень становитиме від +2 до +8, вночі від +2 до +9 градусів.

Києву обіцяють легкі зливи впродовж усією доби. Вдень температура повітря +5... +7 градусів, уночі +2... +6.

Раніше OBOZREVATEL зібрав різні прогнози погоди на літо-2020 в Україні – синоптики попереджають про зливи та різкі перепади температур.

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