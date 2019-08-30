Ризиків із постачанням газу взимку немає: енергетик

Експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва прокоментувала, які ризики існують для України цієї зими.

Вона заявила, що сьогодні Росія постачає в Євросоюз близько 190 млрд кубічних метрів газу. Через Україну йде 90 млрд кубічних метрів російського газу. У неї залишаються питання щодо професійності очільників НАК "Нафтогазу". З першого січня 2020 року, за словами Яковлєвої, запрацює газова поправка, яка ополовинить перший "Північний потік". Другий "Північний потік" РФ ще не побудувала і досі лишаються питання, чи він взагалі буде завершений.

І отже тут виникає питання, за словами Яковлєвої, яким чином РФ планує доставляти необхідний об'єм газу до Європейських країн. Яковлєва заявила, що фізично транзит газу Україною просто не може дорівнювати нулю.

Вона також зазначила, що в тарифах водоканалів та тепловиків закладена ціна на електроенергію, яка відрізняється від ціни для населення. Ця ціна є нижчою, ніж вони реально купують. Отже водоканали та тепловики, купуючи електроенергію за завищеними тарифами і продаючи свої послуги населенню працюють "в мінус". Тому три тижні тому вони вийшли на брифінг і попередили владу, що в Україні може бути колапс і може зупинитись водо- та теплопостачання для населення. Тарифом для водоканалів передбачена ціна 1,70 копійок, а реально вони купують сьогодні електроенергію за ціною 2,20 копійок.

Яковлєва очікує великі проблеми через цю ситуацію у майбутньому.

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