Рівно 19 років тому зник Гонгадзе: чи всі винні покарані

16 вересня в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого 2000 року.

Саме в цей день 19 років тому він зник, а 2 листопада у Таращанському лісі було виявлене обезголовлене тіло, в якому впізнали Гонгадзе.

Лише за кілька місяців, у лютому 2001 року, було порушено кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство". Ще через 8 років, у 2009-му, були знайдені останки черепа, які також належали Георгію. Похорон журналіста відбувся лише через 16 років після його загибелі – у березні 2016 року.

Розслідування кримінальної справи також просувалося з великими труднощами. У лютому 2005 року були затримані перші підозрювані – працівники Головного управління МВС Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, у 2008 році вони були засуджені до тюремного ув'язнення.

У 2009 році Генпрокуратура висунула офіційне звинувачення ексначальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу. У 2013 році він був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення.

Що стосується організаторів і замовників вбивства журналіста, то в цьому питанні навіть через 19 років після злочину залишаються "білі плями" – багато в чому через низку смертей. Так, у березні 2001 року в результаті "подвійного самогубства" загинув Юрій Кравченко, який, за словами Пукача, віддав усний наказ ліквідувати Гонгадзе. У квітні 2015 року у Менській колонії раптово помер Протасов, який свого часу сказав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух". Перебуваючи на лаві підсудних, сам Пукач заявив, що визнає вирок тільки тоді, "коли разом зі мною в цій клітці сидітимуть Кучма і Литвин".

Зауважимо, на сайті "Українська правда", засновником якої був Георгій Гонгадзе, немає публікацій і згадок про цей день пам'яті вбитого журналіста.

Своєю думкою про те, чи може резонансна справа бути доведена до кінця, чи можуть бути офіційно названі і засуджені її замовники, у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL поділився перший заступник генерального прокурора Микола Голомша.

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