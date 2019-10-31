Рішення щодо перейменування Переяслава – це деколонізація

Співробітник українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо перейменування Переяслава-Хмельницького у Переяслав.

"Це рішення пов'язане не стільки з декомунізацією. Оскільки назва не містила в собі символіки комуністично-тоталітарного режиму, радше ми маємо говорити тут про деколонізацією, про позбавлення від ідеологічних штампів та кліше. Тут мова не стільки про те, що забране ім'я Богдана Хмельницького. В 1943 році, коли було ухвалено рішення про перейменування Переяслава, це рішення комуністичної влади, вони було кон'юктурним. Вшановувалася саме Переяславська рада 1954 року. Цим вони намагалися продемострувати та підкреслити міф щодо прагнення українського народу воз'єднатися із братнім російським", - заявив Короленко.

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