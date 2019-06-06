Ринок електроенергії: загрози нацбезпеці експерт не побачив

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич зазначив, що його здивувало те, що до дискусії, з приводу початку роботи в Україні ринку електроенергії, приєдналася СБУ. За його словами, те, що в країні ще не готові всі необхідні рішення, не реалізована низка технічних процедур, які необхідні для реалізації закону та є незрозумілим, яким буде тариф, було відомо ще рік тому. Він нагадав, що перехідного періоду, який тривав з часу підписання закону "Про ринок електроенергії" президентом України Петром Порошенком, було достатньо для вирішення цих питань.

Тому, для нього є незрозумілим заява СБУ, із попередженнями щодо загрози національній безпеці України при введені ринку електроенергії, яка лунає тільки зараз. Серед ключових загроз, які, на думку експерта, можуть виникнути із запровадженням цього ринку, це зростання тарифів, які, в разі повної реалізації закону, мали передумови для зростання 2,5-3 рази.

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