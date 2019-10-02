Річниця Революції на граніті: чи можливе її повторення

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній прокомментував річницю Революції на граніті.

Він заявив, що повторення подій, які відбулись на початку відновлення незалежності України, зараз наврядчи є можливим, оскільки тоді в країні була зовсім інша політична ситуація і студенти на тій революції голодували проти політиків у тому числі, адже всі без виключення політики діяли не в інтересах України, зазначив Доній.

Реальний актив революціонерів у той час був дуже нечисельним, зазначив Доній. Вони вважали себе просунутішими та радикальнішими за Народний Рух України. Метою ставили проголошення незалежності України. Засобом досягнення мети вважали загальноукраїнський студентський страйк. Після кількох невдалих спроб страйку відійшло приблизно 10% учасників акції. Революціонери вирахували інформатора та агента спецслужб, що дозволило їм провести вдалий страйк. Про всі найважливіші акції знали лише чотири людини, і саме така конспірація позбавила радянські спецслужби можливості протидіяти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram