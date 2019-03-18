Річниця анексії Криму: засідання ради ЄС: Obozrevatel News о 10:00 від 18.03.2019

Річниця анексії Криму: засідання ради ЄС

Сьогодні Рада Європейського Союзу проведе засідання, присвячене п`ятій річниці анексії Криму. Воно буде неформальним. Очолить засідання голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Затримали бандитів

У Києві затримали бандитів, які пограбували будинок і вбили людину на Вінниччині. Оперативники упіймали двох злочинців, третій переховується від правосуддя. Шукали злочинців одразу в п`яти областях.

Світ відзначив День святого Патрика

В Ірландії відзначили День святого Патрика — покровителя християнства. Для цієї країни — це національне свято. Щоправда його відзначають далеко за межами смарагдового острова. Зокрема урочистості відбулися у Лондоні. До свята долучилася і королівська родина.

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