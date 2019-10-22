РФ саботує виконання мінських домовленостей навмисно: військовий експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV прокоментував шанси на зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Він заявив, що найбільше за всіх не зацікавлена у зустрічі саме Російська Федерація. Адже вона робить все для того, щоб не виконувати ті умови, які були вже досягнуті: припинення вогню, розведення військ, режим тиші.

"Все це порушується саме з вини російської сторони. У той самий час вони зацікавлені у тому, щоб і без саміту нормандського формати диктувати свої умови, ставити ультиматуми, з тим щоби прийняти закон перед зустріччу, сіяти неспокій в середині української держави. Вони займають вигідну позицію – якщо ви не йдете на наші умови по нормандському формату, то для чого нам з вами зустрічатись. Але Україна зараз може заявити про те, що ми виконуємо, а РФ вкотре їх не виконує, значить шукайте альтернативу мінському формату, оскільки він не діє", - зазначив Мусієнко.

Він також додав, що нормандський формат, як і мінські домовленості, більше невигідний саме Україні.

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