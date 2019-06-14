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Результати ЗНО-2019: скільки учнів "провалилися" і що їм тепер робити

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Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко прокоментувала результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.

Так, цього року до вищих навчальних закладів України не зможуть поступити 53 613 учнів – все ті, хто провалив іспит з української мови.

Вакуленко порадила їм готуватися і підтягнути знання з основного предмету.

"Навчання у виші – це вже виклик. Навчання у виші має бути досить складним і конкурентним. І особи, у яких такі низькі результати, швидше за все, просто не змогли би здобувати якісну освіту в закладі", – зазначила чиновниця.

Про помилки, яких припустилися укладачі тестів, і про проблемні ситуації під час тестування – дивіться в цьому випуску програми Студія Obozrevatel.

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