Результати засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську: Obozrevatel News

Результати засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську

Питання звільнення українських військовополонених скоро почне вирішуватися. Про це після зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську заявив другий президент України Леонід Кучма. За його словами, всі сторони переговорів зацікавлені в ухваленні спільного рішення. Також, за словами Кучми, під час наступного засідання тристороння контактна група обговорить і питання про зняття економічної блокади з території окупованого Донбасу, це, мовляв, позиція президента України Володимира Зеленського. Він вважає це проблемою, яку треба вирішувати. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив: зняття економічної блокади з Донбасу могло б стати "великим проривом".

Реакція Порошенка на переговори у Мінську

Знімати економічну блокаду можна лише за певних умов. 5-й президент України Петро Порошенко заявив, що занепокоєний заявою Леоніда Кучми. Порошенко нагадав, що економічна блокада - це була відповідь України на захоплення на тимчасово окупованому Донбасі українських державних та приватних підприємств і введення в обіг на цих територіях російських рублів та російської податкової системи. І з того часу, мовляв, нічого не змінилося. А відповідно не має приводу знімати блокаду.

Справа МН-17: нові докази проти Росії

У мережі з'явилися нові докази того, що БУк, яким збили Малайзійський Боінг - приїхав з Росії. Докази оприлюднило російське видання "Новая газета". Це – телефонограма від 22-го червня 2014-го року, яку з Москви отримали начальники курської та воронезької військових автомобільних інспекцій. Від них вимагали організувати супровід військової техніки дорогами загального користування. А це, за словами журналістів, підтверджує встановлений маршрут руху "БУКА" з Курська на Донбас, про цю версію ще два роки тому писали автори порталу Bellingcat. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака, на борту якого були 298 людей. Всі вони загинули.

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