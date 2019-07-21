Результати виборів до Ради: політолог дав прогноз по коаліції

Результати виборів до Ради: політолог дав прогноз по коаліції525 Читати матеріал російською
Вибори до Верховної Ради України від 21 липня 2019 року: спецефір ObozTV "Чергові позачергові".
Визначені перші результати екзит-полів. За їхніми даними, до Верховної Ради 9-го скликання проходять "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Політолог Сергій Толстов спрогнозував розподіл місць в парламенті, формування коаліції та розповів про ймовірну кандидатуру прем'єр-міністра.
"Буде партія влади + три опозиції, – вважає експерт. – Перша опозиція – це партія "За життя", друга – колишній Блок Порошенко і третя – "Батьківщина".
"Партія влади, думаю, захоче мати 240-245 депутатів. І я думаю, що вони можуть розраховувати приблизно на такий відсоток", – припустив Толстов.
Крім того, на його думку, приєднатися до "Слуги народу" захочуть багато мажоритарників – це може бути ще 30-40-50 депутатів.
Що ще пророкують ворожіння на політичній гущі? Дивіться в нашому спецефірі прогнози від експертів, політологів і навіть... ворожок.
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