Результати виборів до Ради: політолог дав прогноз по коаліції

Вибори до Верховної Ради України від 21 липня 2019 року: спецефір ObozTV "Чергові позачергові".

Визначені перші результати екзит-полів. За їхніми даними, до Верховної Ради 9-го скликання проходять "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Політолог Сергій Толстов спрогнозував розподіл місць в парламенті, формування коаліції та розповів про ймовірну кандидатуру прем'єр-міністра.

"Буде партія влади + три опозиції, – вважає експерт. – Перша опозиція – це партія "За життя", друга – колишній Блок Порошенко і третя – "Батьківщина".

"Партія влади, думаю, захоче мати 240-245 депутатів. І я думаю, що вони можуть розраховувати приблизно на такий відсоток", – припустив Толстов.

Крім того, на його думку, приєднатися до "Слуги народу" захочуть багато мажоритарників – це може бути ще 30-40-50 депутатів.

Що ще пророкують ворожіння на політичній гущі? Дивіться в нашому спецефірі прогнози від експертів, політологів і навіть... ворожок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся