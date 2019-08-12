Режиссер-фанат Путина обвинил Украину в фашизме

Режиссер-фанат Путина обвинил Украину в фашизме270 Читати матеріал російською
Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в Украине якобы воцарился фашизм.
"Доказательством" этого он назвал якобы присутствие страха перед Российской Федерацией, которое сделало людей в чужой ему стране националистами. Своими неадекватными размышлениями Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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