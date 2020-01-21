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21 січня • оновлено в 17:42
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Режисер-друг Путіна вирішив "привласнити" половину України

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Скандальний режисер Карен Шахназаров, який є затятим фанатом президента РФ Володимира Путіна, нахабно заявив, що вважає половину України споконвічно російськими територіями.

Пропагандистська теза, спрямований на підтримку окупаційної риторики Кремля, він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1".

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