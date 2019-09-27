Ґрета Тунберґ та її кричуща промова, яка підірвала соцмережі

Шістнадцятирічна школярка зі Швеції Грета Тунберг, завдяки якій планета вийшла на наймасштабніший марш за клімат, виступила з потужною заявою до світових лідерів.

Дівчинку запросили на саміт ООН із клімату. Відео емоційної промови активістки опублікували на сторінці організації в Facebook.

"Моє послання полягає в тому, що ми стежимо за вами. Це все неправильно. Я зараз повинна просто ходити в школу по інший бік океану. Тепер ви вирішили звернутися до нас, молодих людей, за надією. Так як ви смієте? Ви вкрали мої мрії, моє дитинство вашими порожніми заявами! Люди страждають, люди вмирають, гинуть екосистеми, багато видів на межі зникнення, а все, про що можете говорити ви – це гроші і казки про зростання економіки!" – обурилася юна екозахисниця.

Грета зі сльозами на очах закликала світових лідерів припинити заявляти, що вони роблять достатньо для боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

"Протягом 30 років наука гранично ясно вказувала на небезпеку глобального потепління. Ви говорите, що розумієте, наскільки серйозною є проблема. Але я відмовляюся вірити в це: якби ви все розуміли і продовжували бездіяльність, це було б злочином", – сказала вона.

"Ви підводите нас. Але ми починаємо розуміти, що ви зрадники. На вас звернені погляди майбутніх поколінь. І якщо ви нас обдурите, ми ніколи не пробачимо. Світ прокидається. Зміни наступають, хочете ви цього чи ні", – підсумувала вона.

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