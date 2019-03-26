Ремонт вестибюля викликав колапс у метро

Ремонт вестибюля викликав колапс у метро159Читати матеріал російською
У Києві 25 березня, на станції метро "Святошин", виник неабиякий ажіотаж через ремонт вестибюля. Пасажири шикувались у величезну чергу для того, аби потрапити в середину підземки. Люди стовпилися не тільки на вулиці, але й у підземному переході. Про ситуацію, яка склалась станом на 26 березня, на власні очі пересвідчився наш кореспондент Юрій Пугач.
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