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Реліквію Нотр-Дама врятував капелан пожежних

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Святі Дари і Терновий вінок Спасителя з охопленого вогнем собору Паризької Богоматері врятував капелан пожежних, католицький священик отець Жан Марк Фурньє.

Він не побоявся полум'я і самостійно виніс святині з Нотр-Даму, пише видання Alateia. Вперше про героїчний вчинок священика повідомив редактор французької католицької телекомпанії KTO Етьєн Лорайер, а пізніше це підтвердили паризькі екстрені служби.

"Отець Фурньє – справжній герой. Він не виявив страху, переніс реліквії і переконався, що вони в безпеці", – повідомив один із рятувальників.

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