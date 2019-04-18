Реліквію Нотр-Дама врятував капелан пожежних

Реліквію Нотр-Дама врятував капелан пожежних193Читати матеріал російською
Святі Дари і Терновий вінок Спасителя з охопленого вогнем собору Паризької Богоматері врятував капелан пожежних, католицький священик отець Жан Марк Фурньє.
Він не побоявся полум'я і самостійно виніс святині з Нотр-Даму, пише видання Alateia. Вперше про героїчний вчинок священика повідомив редактор французької католицької телекомпанії KTO Етьєн Лорайер, а пізніше це підтвердили паризькі екстрені служби.
"Отець Фурньє – справжній герой. Він не виявив страху, переніс реліквії і переконався, що вони в безпеці", – повідомив один із рятувальників.
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