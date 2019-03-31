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Рекордної явки не буде: в Комітеті виборців підбили перші підсумки голосування

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Заступник генерального директора Комітету виборців України Наталя Лінник зазначила, що рекордної явки, про яку писали ЗМІ за два тижні до виборів, прогнозуючи ажіотаж на рівні 85%, не буде. За її словами, сьогоднішня чудова погода схилила виборців не до виконання громадянського боргу, а до поїздок на природи. Цей фактор, на її думку, виведе загальну кількість тих, хто взяв участь у голосуванні у більш традиційні для України 60%.

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