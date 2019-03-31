Рекордної явки не буде: в Комітеті виборців підбили перші підсумки голосування

Рекордної явки не буде: в Комітеті виборців підбили перші підсумки голосування111Читати матеріал російською
Заступник генерального директора Комітету виборців України Наталя Лінник зазначила, що рекордної явки, про яку писали ЗМІ за два тижні до виборів, прогнозуючи ажіотаж на рівні 85%, не буде. За її словами, сьогоднішня чудова погода схилила виборців не до виконання громадянського боргу, а до поїздок на природи. Цей фактор, на її думку, виведе загальну кількість тих, хто взяв участь у голосуванні у більш традиційні для України 60%.
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