Рейтинг "Слуги народу": коментар депутата

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував останні дані щодо соцопитувань українців із приводу рейтингу партії "Слуга народу".

"Ми не можемо задовольнити всіх, але найважливіше, що президент Зеленський і партія "Слуга народу" йшли на один термін, щоб виконувати свою програму. Ми не боїмося виконувати реформи, що не могли реалізувати всі попередні політики за 28 років. Відбуваються якісь рейтингові втрати, але вони незначні. Велика частина суспільства розуміє, що ми на правильному шляху, що трансформації, котрі відбуваються, вимагають часу. Якщо брати навіть наступного конкурента по рейтингу, це "Опозиційна платформа - за життя", то у нас на 21% більше. А до наступних партій - "Батьківщина", "Європейська солідарність" - у нас в три рази більше рівень довіри. Тому говорити, що якісь кардинальні зміни відбулися, точно буде неправильно. Ми розуміємо, що ми на правильному шляху", - заявив депутат.

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