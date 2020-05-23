● Чиї афери поліція розслідує у Фонді держмайна і куди від нього веде золота стометрівка?

● Куди зник прем'єр Гончарук і який фатальний підпис "льоша-самокат" поставив в останній день правління?

Вам вже вимкнули світло? А! Ви ще не бачили нових платіжок за електроенергію?! Всі державні обласні енергокомпанії влада віддає олігархам.

Рубильники від шести регіонів України - в руках спекулянтів, які тільки й мріють як нажитися на людському горі.

Від псевдо-карантину через короновірус - до відключення світла через рейдерські напади на обленерго та їхню прихватизацію. Ну який сенс під час карантину при практично обвалі курсу акцій по всьому світові продавати за безцінь енергогенеруючі компанії-монополісти цілих областей: Харківщина, Хмельниччина, Миколаївщина, Тернопілля, Запоріжжя та Черкащина?! Черкаси з жахом чекають нового нападу на обласну енергокомпанію. Три роки тому її захоплювали три десятки до зубів озброєних тітушок. До цього ж готується і Хмельниччина. Проти роздерибану центральною владою останніх шести державних обленерго постало не лише керівництво підприємств і трудові колективи, а й влада на місцях. Обласні та міські очільники називають аферою дії Фонду держмайна, а Міністра юстиції кличуть на вихід за кришування "чорних" нотаріусів та реєстраторів.

Від прем'єр-міністра і голови Фонду держмайна - до начальника райвідділу і простого поліціянта: тотальна продажність посадовців-перевертнів вбиває Україну зсередини швидче, аніж війна ззовні. Влада забирає у держави останні її енергокомпанії, від яких залежить життя шести областей, усіх розміщених там стратегічних підприємств і головне мільйонів людей. За рідних виборців проти влади постали навіть депутати провладної слуги народу.

Спочатку уряд Гончарука, а тепер Шмигаля віддав державні енергоцентри на розрив рейдерам. Щоб знецінити обласних монополістів перед їхньою приватизацією і продати за безцінь провладним олігархам. А вже потім доїти народ захмарними платіжками і збирати пінку на сотні мільйонів. Одне лише Хмельницькобленерго - найприбутковіше серед всіх державних, має на своїх рахунках 86 мільйонів гривень прибутку, на які й кинули оком рейдери від Гончарука-Шмигаля і Фонду держмайна.

Захистити кількарічні надбання підприємства від руйнації і розкрадання, а рідний трудовий колектив - від чисток і масових звільнень береться сам керівник. І заради припинення тиску погоджується таки отримати рішення про його звільнення з посади. Для чого прибуває до столиці і увесь робочий день просто на ганку вислуховує казочки корупціонерів Фонду держмайна. Щойно виявляється, що протокол про його звільнення - незаконний, бо підписаний двома чиновниками-самозванцями, до Фонду держмайна прибуває поліція і приймає заяву на його керівництво.

Дерибан шести державних обласних енергокомпаній зупиняє Незалежна профспілка енергетиків України. Президенту офіційно висунуто ультиматум: або Уряд і Фонд держмайна лишають керівників обленерго на місцях, або всій країні доведеться готуватися до повномасштабної енергетичної кризи.

Афера Фонду держмайна зі тотальною зміною керівників державних обленерго, як зясувало інформаційне агентство "Новини України", провадиться у абсолютно незаконний спосіб. Фонд державного майна змушує членів наглядових рад обласних енергопідприємств скласти повноваження і замість них заводить самозванців, які ухвалюють потрібне Фонду рішення про звільнення діючого керівника будь-якого обленерго і призначення темної конячки, головне завдання якої до приватизації обласного енергоцентру не лишити від нього й камінця на камінці. Така вакханалія не на жарт обурила Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, яка стежить за роботою всіх українських акціонерних товариств. Фонд держмайна офіційно попереджено: заміна члена наглядової ради-представника акціонера можлива виключно в період здійснення ним своїх повноважень.

Менш ніж за рік владарювання в Україні ЗЕ-команда перейшла до політики брехні і окозамилювання. Глава держави дарує вишиванки неіснуючому Президенту Канади, де такої посади взагалі не існує! Кабінет міністрів під час карантину правою рукою забороняє змінювати керівництво державних і особливо стратегічних підприємств, а лівою - дозволяє підшефному йому Фонду держмайна обезголовлювати державні обласні енергокомпанії по свій країні і провокувати рейдерські напади на регіональні енергоцентри з відключенням струму цілим областям та неминучим підвищенням цін на електроенергію для всіх підприємств і населення.

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