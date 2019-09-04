Реформи ЗСУ наближають їх до стандартів НАТО: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай прокоментував новину про розділення посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу.

Головнокомандувач тепер буде підпорядковуватися міністру оборони. Це рішення пов'язують із тим, що оборонне відомство має здійснювати демократичний та цивільний контроль над ЗСУ. За словами генерала Колесника, суть такої реформи у чіткому розподілі повноважень між органами військового управління.

Мирослав Гай заявив, що розподілення посад - це вимога наших іноземних партнерів, про це мова йде вже дуже давно. Експерт пояснив, що структура головного командування в НАТО розподіляється наступним чином - є політичний блок, є міністр оборони, є стратегічне командування - це "військові дипломати", вони, за словами Гая, є своєрідним містком між політичним керівництвом та військовими, і є безпосередні військові, які керують військовими операціями.

Останні дають запити та оцінки по тим загрозам, які існують, а стратегічне командування роз'яснює військові дані політичному керівництву, і таким чином здійснюється прийняття рішення та управління.

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