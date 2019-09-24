"Реформи" від команди Зеленського: без НАТО, без ліків але з російськім вугіллям

Новини останніх днів вражають та здаються нереальними, що побачив у жахливому сні.

Фінансування деяких рідкісних хвороб у Держбюджеті на 2020 рік планується скоротити майже вдвічі. Наприклад, якщо в 2019 році на дітей хворих на муковісцидоз держава витратила 72,393 млн грн, то у 2020 планують витратити 34,822 млн грн. Також майже вдвічі урізали фінансування дорослих хворих на гемофілію: з 463,73 млн. грн. у 2019 році до 262 млн. грн. у 2020 році.

Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО і відмовитися від ідеї вступити до Альянсу, заявила депутат від президентської партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук в інтерв'ю каналу 112.

Спецпідрозділи поліції в силовий спосіб відновили рух залізницею після того, як впродовж 21 дня активісти блокували вагони з російським вугіллям на залізничній станції "Соснівка" у селі Сілець.

Депутат Верховної Ради (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), колишній адвокат українського поета Василя Стуса Віктор Медведчук повідомив, що не дивився фільм "Заборонений", але, за його словами, знає, що образ персонажу, прототипом якого був сам Медведчук, є "світлим".

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