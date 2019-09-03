Реформи МОЗ – це відповідальність усіх, в тому числі і пацієнтів: менеджерка РПР

Менеджер медичної групи реанімаційного пакету реформ Світлана Бубєнчікова прокоментувала, яких змін слід очікувати українцям від нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецької.

Бубєнчикова заявила, що робити зараз якісь конкретні прогнози із приводу роботи нової міністерки зараз не має сенсу. Вона зазначила, що якщо би вона публічно комунікувала реформу, то вона комунікувала би потреби у змінах із боку медичних працівників та пацієнтів.

Експертка зазначила, що відповідальність за впровадження тої чи іншої медичної реформи у більшій або меншій мірі несуть абсолютно всі: це і міністерство охорони здоров'я, і департамент охорони здоров'я, і місцева влада. яка приймала рішення про автономізацію окремих закладів, і пацієнти.

Бубєнчікова заявила, що у новому міністерстві охорони здоров'я вона хоче бачити продовження курсу реформ. Вона не бажає обговорювати смски, або фантазії когось із народих обранців. Її цікавлять конкретні факти та дії, які можуть призвести до позитивних змін.

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