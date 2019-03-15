Реформа вищої освіти: бюджетники будуть навчатись за рахунок контрактників

Реформа вищої освіти: бюджетники будуть навчатись за рахунок контрактників42Читати матеріал російською
Експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба, коментуючи плани міністерства освіти та науки з 2020 року ввести ціну на контакт, прив'язавши її до собівартості навчання бюджетних студентів, зазначив, що зараз сума контракту судента-контрактника не покриває витрат на його навчання.
За його словами, заплановані зміни у вартості контракту на навчання мають не тільки покривати всі витрати, але й покривати, частково або повністю, витрати на навчання студента-бюджетника. він зазначив, що за підрахунками експертів, підготовка фахівця коштує приблизно 3000 доларів на рік.
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