Реакція на Іванісова у ВР породжуватиме ще більше скандалів та даватиме "дурний" приклад іншим: експерт

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розлючення українців із приводу того, як Іванісова зустрічали колеги у ВР.

"Я думаю, що працює система: нез даємо своїх за жодних обставин. Тобто, які б вони не були, вон наші. Таку саму реакцію я бачив, коли пан Яременко вийшов до трибуни після того скандалу, який з ним трапився. Його освистали опозиційні сили, але колиги по фракції йому аплодували та підтримували. І так само щодо Іванісова. Хоча сам Зеленський говорив про те, що якщо вина буде доведена, що якщо будуть докази, що він приховав, то Іванісов депутатом не буде", - заявив Тизенгаузен.

Він назвав подібну поведінку монобільшості "дурним прикладом", який породжуватиме ще більше скандалів та зловживань.

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