Расистські вигуки від футбольних фанатів в Україні – не рідкість: спортивний коментатор

Спортивний журналіст, коментатор Роберто Моралєс у прямому етері ObozTV прокоментував ситуацію із проявом расизму під час матчу "Шахтар" та "Динамо".

"У нас матчі Динамо та Шахтаря майже ніколи не обходяться без скандалів. Це вже така традиція. Тема расизму, з одного боку, дуже популярна, а, з іншого боку, якщо там реально був расизм, а я підозрюю, що був, тому що за 10 хвилин до сплеску емоцій Тайсона по стадіону оголошували і, якщо подивитися відео, то якраз за 10 хвилин до вилучення Тайсона, трапився момент, коли дали попередження Дентіньйо. Той показував арбітру, що з трибун скандують щось образливе, і арбітр дав команду оголости по стадіону попередження. Тобто, швидше за все, якісь расистські кричалки були. Але цього добра у нас вистачає. Пригадаймо, що останній офіційно зафіксований випадок расизму у футболі був якраз за участю "Шахтаря". Це був матч проти "Айнтрахту", - заявив Моралес.

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