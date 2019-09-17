Раніше в Україні ніхто не розробляв довгострокову стратегію: Роман Насіров

Народний депутат VIII скликання, голова ДФС (2015-2019 рр.) Роман Насіров пркоментував заяви Олексія Гончарука про створення фонду розвитку людського капіталу для ІТ-галузі.

Він заявив, що подібна ідея є правильною стратегічно. Нам в країні завжди не вистачало довгострокової стратегії. Всі раніше планували на сьогодні, на завтра або на півроку, поки протримаються. Чи це є першочерговим? На думку Насірова - ні, не є. Але ІТ-галузь для України є дуже важливою.

Вондночас, за словами колишнього депутата, за його даними, люди, які працюють в ІТ-сфері почувають себе досить непогано. Українці сьогодні самі зацікавлені в тому, щоб стати професіоналами саме у цій сфері. Тому, на думку Насірова, державі слід більше концентруватися на тих верствах населення, які справді потребують підвищеної уваги та підтримки української держави.

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