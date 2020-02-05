Так може тут і "зарита собака" | Альо, гараж! REBOOT #348
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Отже, поки ми всій країною змагалися у жартах
стосовно депутатської маячні про собаку, яку було б доречно продати аби заплатити за газ, китайці побудували перший з двох шпиталів, для прийому хворих на коронавірус.
І не тільки побудували а й нашпиговали палати для хворих, сучасним обладнанням… А ми продовжили жартувати
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