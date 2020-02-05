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7 лютого • оновлено в 09:49
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Так може тут і "зарита собака" | Альо, гараж! REBOOT #348

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Отже, поки ми всій країною змагалися у жартах

стосовно депутатської маячні про собаку, яку було б доречно продати аби заплатити за газ, китайці побудували перший з двох шпиталів, для прийому хворих на коронавірус.

І не тільки побудували а й нашпиговали палати для хворих, сучасним обладнанням… А ми продовжили жартувати

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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