Так може тут і "зарита собака" | Альо, гараж! REBOOT #348

Отже, поки ми всій країною змагалися у жартах

стосовно депутатської маячні про собаку, яку було б доречно продати аби заплатити за газ, китайці побудували перший з двох шпиталів, для прийому хворих на коронавірус.

І не тільки побудували а й нашпиговали палати для хворих, сучасним обладнанням… А ми продовжили жартувати

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