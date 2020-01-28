Акторка, яка грала Мері Поппінс, вийшла на зв'язок після зникнення у Мексиці

Російська акторка Наталія Андрейченко, яка зникла в Мексиці, весь цей час перебувала в джунглях.

Про це розповіла сама артистка, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram пост.

"Коли я приїхала від своєї подруги Марет у суботу посеред дня додому – мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів. Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями , аргентинцями й німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли у мене на грудях вже була табличка "silence" (мовчання). У цьому дивовижному місці ти перебуваєш на повній самоті й ніхто не має права тебе потурбувати. До цього два тижні я була в очищувальному ретриті й "очистила своє тіло", – пише Наталія.

За словами Андрейченко, коли вона вийшла на зв'язок, то була здивована:

"Мене привезли додому сьогодні, в понеділок у районі 5:30 PM, коли я і увімкнула свій телефон. О Боже!" – додала акторка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев повідомив про зникнення акторки в Мексиці. За словами чоловіка, артистка понад добу не виходила на зв'язок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся