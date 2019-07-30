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П'ять років визволення Авдіївки: чому тоді це вдалось

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Військовий експерт Олег Старіков прокоментував ефективність дій військових під час звільнення Авдіївки.

30 липня рівно 5 років тому українські війська звільнили місто Авдіївка від окупантів. Військовий експерт зазначив, що ефективність дій української армії можна назвати дуже високою, адже ефективність вимірюється результатом, а результат був досягнутий. Він також додав, що правильно говорити не про звільнення міста, а про "витіснення окупаційних військ". Експерт зазначив, що і планування, і виконання тієї операції було на дуже високому рівні, адже жоден український військовослужбовець під час операції не був поранений і не загинув.

Старіков наголосив, що в Україні абсолютно не розвинене військово-патріотичне виховання. Він порадив більше говорити про перемоги, більше показувати їх у ЗМІ. Витісненню окупантів з міста Авдіївка експерт вважає безумовною перемогою, яка заслуговує на широкий розголос.

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Олег Стариков
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