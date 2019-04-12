Путіну не потрібні Донбас і Крим: військовий експерт назвав головну мету Путіна в Україні

Tксперт з військових питань, екс-спікер Генерального штабу Владислав Селезньов зазначив, що в разі погодження Україною з "планом Путіна", вести мову про те, що Україна залишиться самостійним суб'єктом дуже складно. За його словами, є чітке розуміння того, що президенту Росії Володимиру Путіну непотрібні частина Донбасу і Крим. Йому потрібна вся Україна саме для того, аби підтвердити свій статус "збирача російських земель" та для реалізації інших геополітичних завдань.

На думку експерта, Росія шукає шляхи вирішення "українського питання". І, за його словами, головне не прогавити ключове: Україна має пам'ятати, що ключове завдання українського народу та Збройних сил полягає в тому, аби забезпечити територіальну цілісність на незалежність України.

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