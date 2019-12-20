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20 грудня • оновлено в 18:06
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Путіну нагадали, кому історично підпорядковувалася Москва

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У МЗС України нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що згідно з історією, Москва підпорядковувалася Києву.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, зазначивши, що в МЗС засуджують будь-які посягання РФ на територіальну цілісність України.

"Ми засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України... Ба більше, давайте звернемося до історії – хто кому належав. Коли свого часу Москва була підпорядкована Києву. Давайте говорити про корені, а не про наслідки", – підкреслив дипломат.

Боднар акцентував, що "ніякий наратив Путіна, ніякі його вигадки" не спрацюють. Також МЗС 20 грудня зробить офіційну заяву на слова глави Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції президент РФ Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

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