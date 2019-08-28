Путін знову осоромився: цього разу на зустрічі з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін, який пригостив свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана морозивом на авіасалоні МАКС, купив його у тієї ж продавчині, що й два роки тому.

На це звернула увагу "Медиазона", порівнявши відео в 2017 і 2019 роках.

Так, у 2017-му Путін смакував морозиво в супроводі підлеглих. Тоді він просив оплатити десерт главу "Ростеху" Сергія Чемезова. Зазначається, що для журналістів на авіасалоні, який проходить раз на два роки, головною подією стає саме купівля Путіним морозива.

"Вона майор ФСБ", "Агент же під прикриттям!", "Набридла показуха", "А яке звання у продавця морозива?! Майор чи підполковник?" – написали в коментарях росіяни.

У Росії президенту пригадали, що Путін любить фотографуватися з одними і тими ж людьми, які в ЗМІ вже уславилися його "масовкою". Наприклад, рибалки, з якими у вересні 2016-го Путін їв юшку на озері Ільмень, 6 січня 2017 року стали прихожанами Свято-Юр'євого монастиря в Новгородській області, куди президент приїжджав на службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна помітили підставних акторів на зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

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